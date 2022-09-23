Британська розвідка: ЗСУ тиснуть на території, які РФ вважає ключовими

Британська розвідка зазначає, що ситуація на полі бою загалом залишається складною, але зараз Збройні сили України тиснуть на ті території, які РФ вважає дуже важливими для своїх воєнних цілей, повідомляє Європейська правда.

В останні три дні, зазначають у щоденному огляді, українці закріпили плацдарми на східному березі Осколу на Харківщині - хоча раніше сили РФ сподівалися зробити річку частиною своєї нової лінії оборони на рубежах, куди відійшли після успішного контрнаступу ЗСУ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/Bot9jAVNWg???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/KK1twWxR5k — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 23, 2022

На Донеччині ЗСУ продовжують атаки в районі Лиману, який російські війська захопили у травні.