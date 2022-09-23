Британская разведка: ВСУ наступают на территории, которые РФ считает ключевыми
Британская разведка отмечает, что ситуация на поле боя в целом остается сложной, но сейчас Вооруженные силы Украины наступают на те территории, которые РФ считает очень важными для своих военных целей, сообщает Европейская правда.
В последние три дня, отмечают в ежедневном обзоре, украинцы закрепили плацдармы на восточном берегу Оскола на Харьковщине - хотя ранее силы РФ надеялись сделать реку частью своей новой линии обороны на рубежах, куда отошли после успешного контрнаступления ВСУ.
В Донецкой области ВСУ продолжают атаки в районе Лимана, который российские войска захватили в мае.
"Ситуация на поле боя остается сложной, но сейчас Украина давит на тех территориях, которые Россия считает очень важными для своих военных целей", - отмечают в обзоре.