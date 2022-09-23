Суд дозволив арешт двох міністрів часів Януковича

Суд у Києві дозволив арешт екс-глави МЗС та міністра юстиції часів Віктора Януковича. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора﻿.

"За участі прокурорів Офісу Генпрокурора судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишнім Міністру закордонних справ та Міністру юстиції України, які підозрюються у держзраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України)" , - йдеться в повідомленні. ﻿

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані погодили перебування на території нашої країни Чорноморського флоту РФ.

Внаслідок таких дій у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Це сприяло його подальшому переоснащенню та модернізації озброєння, а також збільшенню на території АР Крим замість виведення з України.

Наразі підозрювані переховуються за межами території України та оголошені у розшук. Рішення суду дає змогу ініціювати процедуру їх екстрадиції.