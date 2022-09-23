Суд разрешил арест двух министров времен Януковича
Суд в Киеве разрешил арест экс-главы МИД и министра юстиции времен Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"При участии прокуроров Офиса Генпрокурора судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшим Министру иностранных дел и Министру юстиции Украины, которые подозреваются в госизмене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые согласовали пребывание на территории нашей страны Черноморского флота РФ.
В результате таких действий в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано Соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.
Это способствовало дальнейшему переоснащению и модернизации вооружения, а также его увеличению на территории АР Крым вместо вывода из Украины.
Подозреваемые скрываются за пределами территории Украины и объявлены в розыск. Решение суда позволяет инициировать процедуру их экстрадиции.