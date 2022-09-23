Суд разрешил арест двух министров времен Януковича

Суд в Киеве разрешил арест экс-главы МИД и министра юстиции времен Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При участии прокуроров Офиса Генпрокурора судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшим Министру иностранных дел и Министру юстиции Украины, которые подозреваются в госизмене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые согласовали пребывание на территории нашей страны Черноморского флота РФ.

В результате таких действий в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано Соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Это способствовало дальнейшему переоснащению и модернизации вооружения, а также его увеличению на территории АР Крым вместо вывода из Украины.

Подозреваемые скрываются за пределами территории Украины и объявлены в розыск. Решение суда позволяет инициировать процедуру их экстрадиции.