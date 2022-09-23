Синєгубов: в Ізюмі закінчили ексгумацію – підняли 436 тіл

23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію убитих окупантами з масового поховання – загалом підняли 436 тіл, серед яких є діти, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв на брифінгу в Military Media Center 23 вересня.

"Сьогодні завершується ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Усього ексгумовано 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.

Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв'язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 – військові".

Пантелеєв повідомив, що на момент його доповіді було піднято із землі 427 тіл загиблих. З них 202 – це тіла жінок, 189 – тіла чоловік, 5 – дітей.

Він додав, що 11 тіл були настільки знівечені, що поліція навіть не може наразі встановити їх стать – цим займатимуться судово-медичні експерти.

Також у братській могилі в Ізюмі виявили 21 тіло українських військовослужбовців, більшість з них мають ознаки насильницької смерті.

Точну причину загибелі кожного громадянина, за словами Пантелеєва, встановлюватимуть у результаті додаткових експертних досліджень.

Синєгубов заявив, що також будуть з'ясовані обставини загибелі кожної людини, щоб "їхні рідні і близькі дізналися правду, а вбивці були покарані". Він додав, що, на жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі – уже знайшли щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, також є поховання і в інших звільнених містах Харківщини.

За словами Пантелеєва, станом на 23 вересня на деокупованій території Харківської області поліція виявила загалом більше 460 тіл загиблих українців. Наразі встановлено особи більше третини з них, робота з ідентифікації загиблих триває.

Він також додав, що вже призначено більше тисячі кримінальних досліджень та експертиз, які допоможуть встановити причини загибелі, а також можливих убивць українців.