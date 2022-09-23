Синегубов: в Изюме закончили эксгумацию – подняли 436 тел

23 сентября в освобожденном городе Изюм Харьковской области закончили эксгумацию убитых оккупантами из массового захоронения – всего подняли 436 тел, среди которых есть дети, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев на брифинге в Military Media Center 23 сентября.

"Сегодня заканчивается эксгумация тел из массового захоронения в Изюме. Всего эксгумировано 436 тел. Большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.

Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и с огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел – гражданские, 21 – военные".

Пантелеев сообщил, что на момент его доклада было поднято из земли 427 тел погибших. Из них 202 – это тела женщин, 189 – тела мужчин, 5 – детей.

Он добавил, что 11 тел были настолько изуродованы, что полиция даже не может сейчас установить их пол – этим будут заниматься судебно-медицинские эксперты.

Также в братской могиле в Изюме обнаружили 21 тело украинских военнослужащих, большинство из них имеют признаки насильственной смерти.

Точную причину гибели каждого гражданина, по словам Пантелеева, будут устанавливать в результате дополнительных экспертных исследований.

Синегубов заявил, что также будут выяснены обстоятельства гибели каждого человека, чтобы "их родные и близкие узнали правду, а убийцы были наказаны".

Он добавил, что, к сожалению, такое массовое захоронение не единственное в Изюме – уже нашли по меньшей мере еще 3 таких места в этом районе, также есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковщины.

По словам Пантелеева, по состоянию на 23 сентября на деоккупированной территории Харьковской области полиция обнаружила всего более 460 тел погибших украинцев. Сейчас установлены личности более трети из них, работа по идентификации погибших продолжается.

Он также добавил, что уже назначено более тысячи уголовных исследований и экспертиз, которые помогут установить причины гибели, а также возможных убийц украинцев.