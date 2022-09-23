ПК "Схід": над Дніпропетровщиною збили 2 безпілотники окупантів

Повітряне командування "Схід" повідомило про 2 збиті ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило ПК "Схід" у Facebook.

"На Дніпропетровщині працювало ППО. Попередньо знищено два безпілотні літальні апарати".

Також військові закликали не публікувати фото і відео з прив'язкою до місцевості.

За минулу добу Збройні сили знищили 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Всього з початку агресії – 950.