ВК "Восток": над Днепропетровщиной сбили 2 беспилотника оккупантов

Воздушное командование "Восток" сообщило о 2 сбитых вражеских беспилотниках над Днепропетровской областью, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом сообщило ВК "Восток" в Facebook.

"На Днепропетровщине работало ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата".

Также военные призвали не публиковать фото и видео с привязкой к местности.

За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 9 БПЛА оперативно-тактического уровня. Всего с начала агрессии - 950.