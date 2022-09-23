Зеленський створив 20 військових адміністрації в Луганській області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 20 військових адміністрацій в Луганській області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відповідний указ, опублікований на сайті Офісу президента.

На базі військово-цивільних адміністрацій було утворено такі військові адміністрації Щастинського району:

Нижньотеплівську сільську військову адміністрацію;

Станично-Луганську селищну військову адміністрацію;

Широківську сільську військову адміністрацію;

Щастинську міську військову адміністрацію.

Окрім того, було створено ще 16 військових адміністрацій.

У Старобільському район:

Біловодську селищну військову адміністрацію;

Білолуцьку селищну військову адміністрацію;

Марківську селищну військову адміністрацію;

Міловську селищну військову адміністрацію;

Новопсковську селищну військову адміністрацію;

Старобільську міську військову адміністрацію;

Чмирівську сільську військову адміністрацію;

Шульгинську сільську військову адміністрацію.

У Сватівському районі:

Білокуракинську селищну військову адміністрацію;

Коломийчиську сільську військову адміністрацію;

Красноріченську селищну військову адміністрацію;

Лозно-Олександрівську селищну військову адміністрацію;

Нижньодуванську селищну військову адміністрацію;

Сватівську міську військову адміністрацію;

Троїцьку селищну військову адміністрацію.

У Щастинському районі:

Новоайдарську селищну військову адміністрацію.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський створив 15 військові адміністрації у Херсонській області.