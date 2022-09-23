Зеленский создал 20 военных администраций в Луганской области

Зеленский создал 20 военных администраций в Луганской области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании 20 военных администраций в Луганской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

На базе военно-гражданских администраций были образованы следующие военные администрации Щастинского района:

  • Нижнетепловскую сельскую военную администрацию;
  • Станично-Луганскую поселковую военную администрацию;
  • Широковскую сельскую военную администрацию;
  • Щастинскую городскую военную администрацию.

Кроме того, было создано еще 16 военных администраций.

В Старобельском районе:

  • Беловодскую поселковую военную администрацию;
  • Белолуцкую поселковую военную администрацию;
  • Марковскую поселковую военную администрацию;
  • Миловскую поселковую военную администрацию;
  • Новопсковскую поселковую военную администрацию;
  • Старобельскую городскую военную администрацию;
  • Чмировскую сельскую военную администрацию;
  • Шульгинская сельская военная администрация.

В Сватовском районе:

  • Белокуракинскую поселковую военную администрацию;
  • Коломыйчицкую сельская военная администрация;
  • Краснореченскую поселковая военная администрация;
  • Лозно-Александровскую поселковую военную администрацию;
  • Нижнедуванскую поселковую военную администрацию;
  • Сватовскую городскую военную администрацию;
  • Троицкую поселковую военную администрацию.

В Щастинском районе:

  • Новоайдарскую поселковую военную администрацию.

Напомним, недавно Зеленский создал 15 военных администраций в Херсонской области.

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