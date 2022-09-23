Туреччина не визнає "референдуми" на окупованих територіях України

Туреччина не збирається визнавати "референдуми", які Росія незаконно проводить на окупованих територіях України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява офіційного представника президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагіма Калина в ефірі телеканалу NTV.

"Якою б не була наша позиція щодо Криму раніше, ми не визнаємо рішення референдуму, яке хоче прийняти Росія. Росія хоче торгуватися, переставляти шматки. Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність України. Ми підтримуємо Україну в цій війні" , - сказав він.

Калин додав, що Туреччина прагне покласти край війні Росії проти України.

Нагадаємо, з 23 по 27 вересня у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей проходять псевдореферендуми про так зване "приєднання до Росії".

Крім того, російські загарбники виманюють особисті дані мешканців Херсонської та Запорізької областей.

У НАТО вважають, що Росія може використовувати фіктивні референдуми для ескалації війни.