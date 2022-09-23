Турция не признает "референдумы" на оккупированных территориях Украины

Турция не намерена признавать "референдумы", которые Россия незаконно проводит на оккупированных территориях Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление официального представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына в эфире телеканала NTV.

"Какой бы ни была наша позиция по Крыму раньше, мы не признаем решения референдума, которое хочет принять Россия. Россия хочет торговаться, переставлять куски. Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем Украину в этой войне" , - сказал он.

Калын добавил, что Турция стремится положить конец войне России против Украины.

Напомним, с 23 по 27 сентября в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей проходят псевдореферендумы о так называемом "присоединении к России".

Кроме того, российские захватчик выманивают личные данные жителей Херсонской и Запорожской областей.

В НАТО считают, что Россия может использовать фиктивные референдумы для эскалации войны.