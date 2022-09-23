Зеленський закликав жителів окупованих територій ховатися від російської мобілізації
Президент Володимир Зеленський закликав жителів окупованих територій усіляко уникати російської мобілізації, повідомляє Українська правда.
Про це заявив президент під час відеозвернення увечері 23 вересня.
"У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: робіть головне – бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів. У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України".
Тим, хто потрапить до російської армії, Зеленський порадив саботувати будь-яку ворожу активність, заважати будь-яким російським операціям і передавати ЗСУ усю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів.
Він також закликає мобілізованих до російської армії жителів окупованих територій "за першої ж нагоди" переходити на українські позиції.
Зеленський зазначив, Україна вже має докази того, що зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли окупанти намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків.
За словами президента, це "свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ".
"Робіть усе, щоб зберегти життя й допомогти звільнити Україну", – закликав Зеленський.
Пропагандистське видання "Крыминформ" з посиланням на пресслужбу "уряду" Криму 23 вересня повідомило, що чоловіки, які виїжджають за межі окупованого Росією Криму, повинні отримати відповідний дозвіл у військовому комісаріаті.
Представництво президента України в Криму закликало мешканців окупованого півострова уникати мобілізації або здаватися в полон, а Меджліс кримськотатарського народу закликає до безстрокового протесту.