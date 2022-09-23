Зеленский призвал жителей оккупированных территорий прятаться от российской мобилизации

Президент Владимир Зеленский призвал жителей оккупированных территорий всячески избегать российской мобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент во время видеообращения вечером 23 сентября.

"У меня есть простая просьба ко всем нашим людям, которые находятся на временно оккупированных территориях: делайте главное – берегите свою жизнь и помогайте нам ослаблять и уничтожать оккупантов. Любым способом прячьтесь от российской мобилизации. Избегайте повесток. Старайтесь выехать на свободную территорию Украины".

Тем, кто попадет в российскую армию, Зеленский посоветовал саботировать любую вражескую активность, мешать любым российским операциям и передавать ВСУ всю важную информацию об оккупантах: их базы, штабы, склады боеприпасов.

Он также призывает мобилизованных в российскую армию жителей оккупированных территорий "при первой же возможности" переходить на украинские позиции.

Зеленский отметил, Украина уже имеет доказательства того, что сейчас в Крыму в местах компактного проживания кырымлы оккупанты пытаются найти и мобилизовать как можно больше мужчин.

По словам президента, это "сознательная попытка России уничтожить крымскотатарский народ".

"Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину" , – призвал Зеленский.

Пропагандистское издание "Крыминформ" со ссылкой на пресс-службу "правительства" Крыма 23 сентября сообщило, что мужчины, выезжающие за пределы оккупированного Россией Крыма, должны получить соответствующее разрешение в военном комиссариате.

Представительство президента Украины в Крыму призвало жителей оккупированного полуострова избегать мобилизации или сдаваться в плен, а Меджлис крымскотатарского народа призывает к бессрочному протесту.