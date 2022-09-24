Байден назвав фікцією псевдореферендуми та пригрозив РФ додатковими покараннями
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендуми на окупованих територіях України і пригрозив Росії серйозними економічними витратами, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.
"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією - фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй", - наголосив президент США.
"Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі та серйозні економічні витрати", - додав він.
Байден запевнив, що Сполучені Штати стоять разом з нашими партнерами по всьому світу у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія.
"Ми будемо продовжувати підтримувати український народ і надавати йому допомогу у сфері безпеки, щоб допомогти йому захистити себе, коли він мужньо протистоїть російському вторгненню", - йдеться у заяві.