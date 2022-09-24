Байден назвав фікцією псевдореферендуми та пригрозив РФ додатковими покараннями

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають результати псевдореферендуми на окупованих територіях України і пригрозив Росії серйозними економічними витратами, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати ніколи не визнають українську територію чимось іншим, окрім як частиною України. Російські референдуми є фікцією - фальшивим приводом для спроби анексувати частини України силою, що є грубим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту Організації Об'єднаних Націй" , - наголосив президент США.

"Ми будемо працювати з нашими союзниками і партнерами, щоб накласти на Росію додаткові швидкі та серйозні економічні витрати" , - додав він.

Байден запевнив, що Сполучені Штати стоять разом з нашими партнерами по всьому світу у відкиданні будь-яких сфабрикованих результатів, які оголосить Росія.