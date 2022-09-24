Байден назвал фикцией псевдореферендумы и пригрозил РФ дополнительными наказаниями

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают результаты псевдореферендума на оккупированных территориях Украины и пригрозил России серьезными экономическими издержками, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинскую территорию чем-то другим, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией - фальшивым поводом для попытки аннексировать части Украины силой, что является грубым нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций" , - подчеркнул президент США.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы наложить на Россию дополнительные быстрые и серьезные экономические расходы" , - добавил он.

Байден заверил, что Соединенные Штаты стоят вместе с нашими партнерами по всему миру в отвержении любых сфабрикованных результатов, которые объявит Россия.