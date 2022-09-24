У МЗС Ірану заявили, що шкодують через "погіршення відносин" із Україною
Іран відкинув звинувачення України щодо продажу Росії дронів-камікадзе. Тегеран заявив про "вплив третіх країн", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Прессекретар Міністерства закордонних справ Насер Канані заявив, що шкодує про погіршення дипломатичних відносин між Іраном та Україною.
"Це рішення ґрунтується на непідтверджених повідомленнях та викликане створенням медійного простору іноземними сторонами", - сказав він.
При цьому в Ірані запевнили, що нібито дотримуватися нейтралітету у війні, розв'язаної Росією, а глава МЗС провів низку зустрічей з російським міністром закордонних справ, щоб "допомогти у вирішенні кризи".
"Канані порадив уряду цієї країни (України, - ред.) уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Україна вигнала іранського посла через військову підтримку РФ і постачання дронів російській армії.