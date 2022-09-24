В МИД Ирана заявили, что сожалеют из-за "ухудшения отношений" с Украиной

Иран отверг обвинения Украины о продаже России дронов-камикадзе. Тегеран заявил о "влиянии третьих стран", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Насер Канани заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

"Это решение основано на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными стороны" , - сказал он.

При этом в Иране заверили, что якобы придерживаться нейтралитета в войне, развязанной Россией, а глава МИД провел ряд встреч с российским министром иностранных дел, чтобы "помочь в разрешении кризиса".

"Канани посоветовал правительству этой страны (Украины, - ред.) избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами" , - говорится в сообщение.

Напомним, что Украина выгнала иранского посла из-за военной поддержки РФ и поставок дронов российской армии.