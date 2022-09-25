Прем'єр Польщі: з кожним днем ​​режим Путіна слабшає

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на оголошення часткової мобілізації в Росії та погрози "використати всі засоби" проти Заходу. За його словами, це є проявом слабкості режиму Володимира Путіна, повідомляє Польське радіо.

"Російський ведмідь поранений і, на жаль, найближчим часом можна очікувати ескалації насильства та хвилі російської агресії. Це не змінює того факту, що з кожним днем ​​режим Путіна слабшає, втрачає кров і повітря", – заявив він.

"Послання Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію серед російських мирних жителів, мало викликати страх, але це свідчить не про силу Росії, а про глибоку кризу, в якій вона опинилася", — прокоментував глава уряду.

За його словами, "із самого початку вторгнення весь світ дивився на ганьбу російської армії, напівзношену техніку минулої епохи, танки, кинуті посеред поля, солдатів, які, потрапивши в український полон, заявляють, що їм сказали, що вони йдуть на навчання, а не на звичайну війну".

Він нагадав, що "Путін довгий час прагнув не відправляти на фронт етнічних росіян, тому в першу чергу відправляли на фронт азійські меншини з далеких російських республік". За словами прем'єра, це свідчить не тільки про расистську політику Кремля, а й "про колосальний тиск, під яким діє російська верхівка".

"Зараз, на тлі зростаючих втрат у людях і техніці з боку Росії, на тлі відвоювання українцями своїх міст, Путін припертий до стіни. Тим більше приголомшлива реакція російського суспільства на новину про обов'язковий призов. Буквально через годину після виступу Путіна російський інтернет захлиснула хвиля запитань про те, як уникнути призову в армію, а в пошуковій системі Google запанували гасла: як зламати руку або як покинути Росію", — зазначив прем'єр.

Він зізнався, що "дивиться на російські протести з якоюсь легкою надією".

"Було б найкраще, звичайно, якби багато росіян, які є противниками системи, залишалися в Росії і боролися за зміни. Під масовим зовнішнім і внутрішнім тиском кремлівський режим може впасти. Це точно. Тому чаша терезів перемоги потихеньку повертається на бік України, на бік Європи, на бік вільного і справедливого світу", — сказав прем’єр-міністр.