Премьер Польши: с каждым днем ​​режим Путина слабеет

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на оглашение частичной мобилизации в России и угрозы "использовать все средства" против Запада. По его словам, это проявление слабости режима Владимира Путина, сообщает Польское радио.

"Российский медведь ранен и, к сожалению, в ближайшее время можно ожидать эскалации насилия и волны российской агрессии. Это не меняет того факта, что с каждым днем ​​режим Путина слабеет, теряет кровь и воздух" , – заявил он.

"Послание Путина, в котором он объявил о мобилизации среди российских мирных жителей, должно было вызвать страх, но это свидетельствует не о силе России, а о глубоком кризисе, в котором она оказалась" , - прокомментировал глава правительства.

По его словам, "с самого начала вторжения весь мир смотрел на позор русской армии, полуизношенную технику минувшей эпохи, танки, брошенные посреди поля, солдат, которые, попав в украинский плен, заявляют, что им сказали, что они идут на учебу, а не на обычную войну".

Он напомнил, что "Путин долгое время стремился не отправлять на фронт этнических россиян, потому в первую очередь отправляли на фронт азиатские меньшинства из далеких российских республик". По словам премьера, это свидетельствует не только о расистской политике Кремля, но и "о колоссальном давлении, под которым действует российская верхушка".

"Сейчас, на фоне растущих потерь в людях и технике со стороны России, на фоне отвоевания украинцами своих городов, Путин приперт к стене. Тем более потрясающая реакция российского общества на новость об обязательном призыве. Буквально через час после выступления Путина российский интернет захлестнула волна вопросов о том, как избежать призыва в армию, а в поисковике Google воцарились лозунги: как сломать руку или как покинуть Россию", — отметил премьер.

Он признался, что "смотрит на российские протесты с какой-нибудь легкой надеждой".

"Было бы лучше, конечно, если бы многие россияне, которые являются противниками системы, оставались в России и боролись за изменения. Под массовым внешним и внутренним давлением кремлевский режим может упасть. Это точно. Поэтому чаша весов победы потихоньку поворачивается на сторону Украины, на сторону Европы, на сторону свободного и справедливого мира", - сказал премьер-министр.