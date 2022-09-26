РосЗМІ: у Росії затримали консула Японії, звинувативши у шпигунстві

У Росії заявили про затримання японського консула Мотокі Тацунорі, нібито за "шпигунство". По дипломатичним каналам японській стороні заявлено протест, а сам консул оголошений персоною нон грата, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє росiйське видання РИА Новости.

"Консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї" , - пише видання.

За даними РБК, ФСБ затримала японського консула в російському Владивостоці.