РосСМИ: в России задержали консула Японии, обвинив в шпионаже

В России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за "шпионаж". По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

"Консул задержан с поличным при получении за деньги сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае" , - пишет издание.

По данным РБК, ФСБ задержала японского консула в российском Владивостоке.