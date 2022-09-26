Зеленський розповів, що обговорювалося під час засідання Ставки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки у понеділок обговорювалася протидія іранським безпілотникам, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Провів сьогодні (26 вересня – ред.) чергове засідання Ставки. Головна увага – оперативній ситуації на передовій. Заслухали Головнокомандувача, командувачів, керівника розвідки, міністра оборони. Обговорили застосування окупантами нових озброєнь, зокрема іранських безпілотників.

У постійному робочому режимі працюємо над забезпеченням наших воїнів зброєю та боєприпасами. Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані із застосуванням високоточної зброї. Це один з базових пріоритетів".

Що цьому передувало: