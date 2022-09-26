Зеленский рассказал, что обсуждалось во время заседания Ставки

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки в понедельник обсуждалось противодействие иранским беспилотникам, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Провел сегодня (26 сентября - ред.) очередное заседание Ставки. Главное внимание - оперативной ситуации на передовой. Заслушали Главнокомандующего, командующих, руководителя разведки, министра обороны. Обсудили применение оккупантами новых вооружений, в частности иранских беспилотников.

В постоянном рабочем режиме работаем над обеспечением наших воинов оружием и боеприпасами. Все активные действия украинских военных должны быть синхронизированы с применением высокоточного оружия. Это один из базовых приоритетов".

Что этому предшествовало: