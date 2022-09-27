У Росії збираються розглянути приєднання окупованих територій 4 жовтня

Рада федерації Росії може розглянути «входження» тимчасово захоплених та окупованих територій України до складу країни-агресора 4 жовтня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє кремлівське пропагандистське агентство РИА Новости.

Голова радфеду Валентина Матвієнко у вівторок, 27 вересня, заявила, що не вважає за необхідне проводити для цього позачергове засідання. Найближче засідання верхньої палати парламенту країни-агресора відбудеться 4 жовтня.

"Планове засідання… 4 жовтня. Я вважаю, що ми 4 числа, якщо все підтвердиться, готові розглянути [так звані „закони“ про „входження“ українських територій до складу Росії]" , — стверджує Матвієнко.

Російські окупанти 27 вересня почали повідомляти про «перші результати» псевдореферендумів на захоплених територіях України у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях, де намалювали близько 90% «підтримки».

Рада безпеки ООН у вівторок збереться на засідання після звернення України до голови РБ через псевдореферендуми, які окупанти організували на українських територіях, повідомляє Укрінформ.

З 23 по 27 вересня на окупованих територіях у кількох областях України — Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській — Росія намагається провести імітацію «референдумів». При цьому війська РФ не контролюють повністю жодну з цих областей.

Україна та абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані. Президент України Володимир Зеленський також наголосив, що проведення фейкового голосування і спроба анексії українських територій не вплине на їхнє звільнення зусиллями ЗСУ.