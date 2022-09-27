В России собираются рассмотреть присоединение оккупированных территорий 4 октября

Совет федерации России может рассмотреть «вхождение» временно захваченных и оккупированных территорий Украины в состав страны-агрессора 4 октября, сообщает Новое время.

Об этом сообщает кремлевское пропагандистское агентство РИА Новости.

Глава совфеда Валентина Матвиенко во вторник, 27 сентября, заявила, что не считает необходимым проводить для этого внеочередное заседание. Ближайшее заседание верхней палаты парламента страны-агрессора пройдет 4 октября.

"Плановое заседание… 4 октября. Я полагаю, что мы 4 числа в случае, если все подтвердится, готовы рассмотреть [так называемые „законы“ о „вхождении“ украинских территорий в состав России]" , — утверждает Матвиенко.

Российские оккупанты 27 сентября начали сообщать о «первых результатах» псевдореферендумов на захваченных территориях Украины в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, где нарисовали около 90% «поддержки».

Совет безопасности ООН во вторник соберется на заседание после обращения Украины к главе СБ из-за псевдореферендумов, которые оккупанты организовали на украинских территориях, сообщает Укринформ.

С 23 по 27 сентября на оккупированных территориях в нескольких областях Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской — Россия пытается провести имитацию «референдумов». При этом войска РФ не контролируют полностью ни одну из этих областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что проведение фейкового голосования и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на их освобождение усилиями ВСУ.