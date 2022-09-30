Британська розвідка назвала "жалюгідним" медичне забезпечення в армії РФ

Армія РФ, чисельність якої збільшується після оголошення "часткової" мобілізації, стикається з дедалі більшими проблемами у медичному забезпеченні﻿. Про це йдеться у зведенні розвідки Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

"Медичне забезпечення російських військових в Україні погіршується. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано самостійно закуповувати засоби першої бойової допомоги з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням. Медична підготовка та знання першої допомоги, ймовірно, низькі" , — кажуть у міністерстві.

Посилаючись на ані британської розвідки, Міноборони зазначає, що деякі російські військові отримали сучасні бойові турнікети західного зразка, але розмістили їх на своєму обладнанні за допомогою кабельних стяжок, а не липучок, які надаються — ймовірно, через те, що таке обладнання є дефіцитним і може бути викрадене.

"Це майже напевно ускладнить або зробить неможливим своєчасне застосування турнікетної допомоги у випадку серйозної кровотечі на полі бою" , — вважає розвідка.

Міністерство також вказує, що відсутність впевненості російських військ у достатньому медичному забезпеченні "майже напевно сприяє погіршенню морального стану та відсутності бажання розпочати наступальні операції у багатьох підрозділах в Україні".