Британская разведка назвала "жалким" медицинское обеспечение в армии РФ
Армия РФ, численность которой увеличивается после объявления "частичной" мобилизации, сталкивается с растущими проблемами в медицинском обеспечении. Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
"Медицинское обеспечение российских военных в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением. Медицинская подготовка и знание первой помощи, вероятно, низкие", — говорят в министерстве.
Ссылаясь на данные британской разведки, Минобороны отмечает, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не предоставляемых липучек — вероятно, из-за того, что такое оборудование дефицитно и может быть украдено.
"Это почти наверняка усложнит или сделает невозможным своевременное применение турникетной помощи в случае серьезного кровотечения на поле боя", — считает разведка.
Министерство также отмечает, что отсутствие уверенности российских войск в достаточном медицинском обеспечении "почти наверняка способствует ухудшению морального положения и отсутствию желания начать наступательные операции во многих подразделениях в Украине".