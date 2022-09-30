Британская разведка назвала "жалким" медицинское обеспечение в армии РФ

Армия РФ, численность которой увеличивается после объявления "частичной" мобилизации, сталкивается с растущими проблемами в медицинском обеспечении﻿. Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

"Медицинское обеспечение российских военных в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано самостоятельно закупать средства первой боевой помощи с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением. Медицинская подготовка и знание первой помощи, вероятно, низкие" , — говорят в министерстве.

Ссылаясь на данные британской разведки, Минобороны отмечает, что некоторые российские военные получили современные боевые турникеты западного образца, но разместили их на своем оборудовании с помощью кабельных стяжек, а не предоставляемых липучек — вероятно, из-за того, что такое оборудование дефицитно и может быть украдено.

"Это почти наверняка усложнит или сделает невозможным своевременное применение турникетной помощи в случае серьезного кровотечения на поле боя" , — считает разведка.

Министерство также отмечает, что отсутствие уверенности российских войск в достаточном медицинском обеспечении "почти наверняка способствует ухудшению морального положения и отсутствию желания начать наступательные операции во многих подразделениях в Украине".