ОК "Південь": РФ посилила мобілізацію на окупованих територіях

За інформацією Оперативного командування "Південь", на тимчасово окупованих територіях окупанти здійснюють мобілізацію, росіяни складають списки чоловіків призовного віку.

"На тимчасово окупованих територіях тривають заходи щодо мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку" , - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Крім того, на блокпостах росіяни посилили перевірку документів, виїзди з підконтрольних росіянам територій є максимально затрудненими.

Росіяни вимагають нескінченний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші цінні предмети, гроші, змушують чекати на результати перевірки від кількох годин до 7-10 діб і часто просто розвертають машину у зворотному напрямку.