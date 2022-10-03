ОК "ЮГ": РФ усилила мобилизацию на оккупированных территориях
Согласно информации Оперативного командования "Юг", на временно оккупированных территориях оккупанты осуществляют мобилизацию, россияне составляют списки мужчин призывного возраста.
"На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска осуществляют подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении ОК "Юг".
Кроме того, на блокпостах россияне усилили проверку документов, выезды с подконтрольных россиянам территорий максимально затруднены.
Россияне требуют бесконечный перечень документов, устраивают долговременные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги, заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7-10 суток и часто просто разворачивают машину в обратном направлении