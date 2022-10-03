Глава МАГАТЕ: окупанти відпустили директора Запорізької АЕС

Російські окупанти звільнили директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, якого раніше викрали, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини" , — наголосив глава МАГАТЕ.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022

Як повідомлялось, 1 жовтня стало відомо, що окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодару. Його із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.