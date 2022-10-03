Глава МАГАТЕ: окупанти відпустили директора Запорізької АЕС
Російські окупанти звільнили директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, якого раніше викрали, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.
"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України; я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", — наголосив глава МАГАТЕ.
Як повідомлялось, 1 жовтня стало відомо, що окупанти затримали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодару. Його із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.