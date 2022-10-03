Глава МАГАТЭ: оккупанты отпустили директора Запорожской АЭС

Российские оккупанты освободили директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, который был ранее похищен, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины; я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье" , — подчеркнул глава МАГАТЭ.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022

Как сообщалось, 1 октября стало известно, что оккупанты задержали гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Его с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.