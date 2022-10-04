РосЗМІ: у міноборони РФ визнали серйозний відступ на півночі Херсонської області

Міністерство оборони країни-терориста Росії визнало великий відступ на півночі Херсонської області, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російське Агентство.Новости.

Агентство звернуло увагу на мапу, яку російське міністерство показало під час брифінгу у вівторок, 4 жовтня. На ній зафіксовано, що Харківську область практично повністю деокуповано, а на півночі Херсонської області війська країни-агресора за добу відступили приблизно на 30 кілометрів.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк раніше повідомляла, що захисники України продовжують наступати та просуватися на південному напрямку. За даними Інституту вивчення війни (ISW), у період з 2 по 3 жовтня українські війська здійснили значний прорив на півночі Херсонської області.

4 жовтня у Мережі з'явилася інформація, що захисники України звільнили Давидів Брід, Велику Олександрівку та Старосілля Херсонської області. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону сказав, що в Херсонській області деокуповано понад 50 населених пунктів і звільнено від окупації близько 3,5 тисяч громадян.