Боррель: У разі ядерного удару по Україні РФ чекає потужна військова відповідь

Захід дасть потужну військову відповідь Росії у разі застосування нею ядерної зброї проти України, заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Він наголосив, що ця відповідь буде не ядерною, але призведе до знищення російської армії, повідомляє Новое время.

"Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Вона не буде ядерною, але її міць з військової точки зору буде великою" , — сказав Боррель, виступаючи на відкритті Європейської дипломатичної академії у Брюгге у четвер, 13 жовтня.

Він нагадав про слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що той «не блефує», кажучи про захист території РФ «всіма доступними засобами». За словами глави європейської дипломатії, західні країни «теж не блефують», коли попереджають про наслідки у разі застосування ядерної зброї в Україні.

"Це серйозний момент в історії, і ми повинні продемонструвати нашу єдність, нашу силу і нашу рішучість" , — сказав Боррель.

Водночас він наголосив на необхідності продовжувати шукати дипломатичні шляхи вирішення розв’язаної Росією війни.