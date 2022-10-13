Боррель: В случае ядерного удара по Украине РФ ждёт мощный военный ответ

Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ею ядерного оружия против Украины, заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что этот ответ будет не ядерным, но приведет к уничтожению российской армии, сообщает Новое время.

"Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика" , — сказал Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге в четверг, 13 октября.

Он напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина о том, что тот «не блефует», говоря защите территории РФ «всеми доступными средствами». По словам главы европейской дипломатии, западные страны «тоже не блефуют», когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.

"Это серьезный момент в истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и нашу решимость" , — сказал Боррель.

В то же время он подчеркнул необходимость продолжать искать дипломатические пути решения развязанной Россией войны.