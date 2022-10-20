Що вирішив Нацбанк, і як це позначиться на курсі долара

Сьогодні, у четвер, 20 жовтня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення зберегти облікову ставку НБУ на рівні 25% (нагадаємо, така ставка діяла з 3 червня 2022 року).

Однак фінансові кола цікавило навіть не це (у тому, що облікову ставку буде збережено, майже ніхто не сумнівався). Незадовго до засідання головним питанням, що обговорюється, стало «Підвищить Нацбанк офіційний курс долара або збереже його на колишньому рівні?». З урахуванням явного невдоволення експортерів поточною ситуацією, коли розрив між офіційним та реальним (ринковим) курсом долара становить близько 12%, а також величезними сумами щотижневих інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку це питання стало одним із злободенних. І навіть те, що керівництво НБУ неодноразово декларувало «відсутність передумов» для такого підвищення, аж ніяк не знімало питання з порядку денного.

Як стало відомо після 14:00, коли розпочалася прес-конференція (в режимі онлайн) за участю керівництва НБУ, офіційний курс все ж таки вирішили не чіпати. Занадто багато аргументів було проти такого підвищення. І експортне лобі поки не змогло «переконати» нового голову НБУ Андрія Пишного у необхідності здійснити черговий «квантовий стрибок», подібний до того, що ми побачили 21 липня.

Проте без сюрпризів Національний банк сьогодні нас не залишив. Рівно о 14:00 (у момент, коли розпочиналася прес-конференція за підсумками засідання) на сайті НБУ з'явився найцікавіший документ, озаглавлений «НБУ впроваджує додатковий інструмент для захисту гривневих заощаджень громадян від ризику курсових коливань та для збереження міжнародних резервів».

Коротко: замість діючих раніше конвертаційних депозитів з мінімальним терміном 3 місяці на суму до 100 тисяч гривень, за допомогою яких населення мало можливість купувати валюту за курсом набагато нижчим від ринкового, Нацбанк запропонував:

1) відкривати депозити мінімум на 6 місяців (а не на 3, як раніше);

2) відкривати такі депозити без обмеження за сумою;

3) після закінчення терміну дії депозиту – конвертувати його назад у гривню за чинним на момент повернення курсом НБУ. Тобто. клієнт, приносячи в банк гривню, після закінчення цього депозиту тепер отримає на руки гривню. При цьому, якщо теоретично припустити, що курс НБУ через півроку стане нижчим, ніж зараз, то клієнт не тільки отримає гривню, а й меншу суму, ніж ту, яку він приніс до банку (якщо врахувати, що процентні ставки за такими депозитами банки будуть ставити на рівні 0,1% або трохи вище).

Як ухвалені рішення Національного банку вплинуть на курс?

Збереження незмінним офіційного курсу вже позитивно вплинуло на настрої валютного ринку: зниження котирувань на продаж долара продовжилося. До вечора у столиці долар можна купити по 40,65 гривень.

А ось відсутність можливості купити дешевшу валюту через депозит призведе до того, що населення знову кинеться конвертувати отриману гривню в долари чи євро через банки чи небанківські обмінки. Зростання попиту підштовхне котирування вгору, і долар знову піде на зріст.

Можна спрогнозувати, що нововведення під умовною назвою «Принеси в банк гривню на півроку – і отримай назад гривню» не користуватиметься у населення підвищеним попитом. За останні 8 місяців усі встигли зрозуміти, що «тверда» валюта – найкращий варіант для збереження грошей.