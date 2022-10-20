Что решил Нацбанк, и как это отразится на курсе доллара

Сегодня, в четверг 20 октября, состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение сохранить учетную ставку НБУ на уровне 25% (напомним, такая ставка действовала с 3 июня 2022 года).

Однако финансовые круги интересовало даже не это (в том, что учетная ставка будет сохранена, почти никто не сомневался). Незадолго до заседания главным обсуждаемым вопросом стало «Повысит ли Нацбанк официальный курс доллара или сохранит его на прежнем уровне?» С учетом явного недовольства экспортеров текущей ситуацией, когда разрыв между официальным и реальным (рыночным) курсом доллара составляет около 12%, а также огромными суммами еженедельных интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке этот вопрос стал одним из злободневных. И даже то, что руководство НБУ неоднократно декларировало «отсутствие предпосылок» для такого повышения, отнюдь не снимало вопрос с повестки дня.

Как стало известно после 14:00, когда началась пресс-конференция (в режиме онлайн) с участием руководства НБУ, официальный курс все же решили не трогать. Слишком много аргументов было «против» такого повышения. И экспортное лобби пока не смогло «убедить» нового главу НБУ Андрея Пышного в необходимости совершить очередной «квантовый скачок», подобный тому, что мы увидели 21 июля.

Впрочем, без сюрпризов Национальный банк сегодня нас не оставил. Ровно в 14:00 (в момент, когда начиналась пресс-конференция по итогам заседания) на сайте НБУ появился интереснейший документ, озаглавленный «НБУ внедряет﻿ дополнительный инструмент для защиты гривневых сбережений граждан от риска курсовых колебаний и для сохранения международных резервов».

Кратко: вместо действовавших ранее конвертационных депозитов с минимальным сроком 3 месяца на сумму до 100 тысяч гривен, с помощью которых население имело возможность покупать валюту по курсу гораздо ниже рыночного, Нацбанк предложил:

1) открывать депозиты минимум на 6 месяцев (а не на 3, как раньше);

2) открывать подобные депозиты без ограничения по сумме;

3) по окончанию срока действия депозита – конвертировать его обратно в гривну по действующему на момент возврата курсу НБУ. Т.е. клиент, принося в банк гривну, по окончании данного депозита теперь получит на руки тоже гривну. При этом, если теоретически предположить, что курс НБУ через полгода станет ниже, чем сейчас, то клиент не только получит гривну, но и меньшую сумму, чем ту, которую он принес в банк (если учесть, что процентные ставки по таким депозитам банки будут ставить на уровне 0,1% или чуть выше).

Как принятые решения Национального банка повлияют на курс?

Сохранение неизменным официального курса уже позитивно сказалось на настроениях валютного рынка: снижение котировок на продажу доллара продолжилось. К вечеру в столице доллар можно купить по 40,65 гривен.

А вот отсутствие возможности купить более дешевую валюту через депозит приведет к тому, что население вновь кинется конвертировать полученную гривну в доллары или евро через банки или небанковские обменки. Рост спроса подтолкнет котировки вверх, и доллар опять пойдет в рост.

Можно спрогнозировать, что новшество под условным названием «Принеси в банк гривну на полгода – и получи назад тоже гривну» не будет пользоваться у населения повышенным спросом. За последние 8 месяцев все успели понять, что «твердая» валюта – лучший вариант для сохранения денег.