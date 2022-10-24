Столтенберг: заяви Росії про українську "брудну бомбу" абсурдні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Москву від використання неправдивих заяв як приводу для ескалації війни в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Politico, коментуючи звинувачення Росії щодо України у створенні "брудної бомби".

"Твердження про те, що Україна готується використовувати "брудні бомби" в Україні, є абсурдним" , – заявив він.

Столтенберг пояснив, що говорити про використання Україною "брудної бомби" на власній території", за звільнення якої вона бореться, безглуздо.

"Нас турбує те, що це частина моделі поведінки, яку ми вже бачили раніше з боку Росії – в Сирії, але також на початку війни або безпосередньо перед початком війни в лютому. Росія звинувачує інших у тому, що вони роблять те, що мають намір робити самі" , – зазначив генсек НАТО.

Він також застеріг РФ від використання неправдивих звинувачень "як будь-який привід для подальшої ескалації війни в Україні".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 23 жовтня розповів своїм колегам із Франції та Туреччини, що Україна нібито готує "провокації" з використанням "брудної бомби". Про це Шойгу також заявив у розмові з головою Міноборони Великої Британії Беном Уоллесом та керівником Пентагону Ллойдом Остіном.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заяви росіян про нібито підготовку Україною "провокацій" з використанням "брудної бомби" є абсурдними та небезпечними.