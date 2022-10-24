Столтенберг: заявления России об украинской "грязной бомбе" абсурдны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Москву от использования ложных заявлений в качестве повода для эскалации войны в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом Столтенберг сказал в интервью Politico, комментируя обвинения России в отношении Украины в создании "грязной бомбы".

"Утверждение о том, что Украина готовится использовать "грязные бомбы" в Украине, является абсурдным" , – заявил он.

Столтенберг объяснил, что говорить об использовании Украиной "грязной бомбы" на собственной территории", за освобождение которой она борется, бессмысленно.

"Нас беспокоит то, что это часть модели поведения, которую мы уже видели раньше со стороны России – в Сирии, но также в начале войны или непосредственно перед началом войны в феврале. Россия обвиняет других в том, что они делают то, что намерены делать сами" , – отметил генсек НАТО.

Он также предостерег РФ от использования ложных обвинений "как любой повод для дальнейшей эскалации войны в Украине".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 октября рассказал своим коллегам из Франции и Турции, что Украина якобы готовит "провокации" с использованием "грязной бомбы". Об этом Шойгу также заявил в разговоре с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявления россиян о якобы подготовке Украиной "провокаций" с использованием "грязной бомбы" являются абсурдными и опасными.