Розвідка Британії: Нащо РФ перекинула в Білорусь винищувачі з "Кинджалами"

Розвідка Британії вважає, що Росія перекинула на територію Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал", аби надіслати повідомлення Заходу і представити Білорусь як усе більш залучену у війну, повідомляє Українська правда.

"Зображення показали, що два літаки-перехоплювачі МіГ-31К майже напевно були припарковані на білоруському аеродромі Мачулищі 17 жовтня, а поряд з ними у захисному земляному насипі зберігався великий контейнер. Цілком ймовірно, що контейнер пов'язаний з балістичною ракетою повітряного базування AS-24 KILLJOY (ракета "Кинджал" . - ред . ﻿), великогабаритним боєприпасом, для перевезення якого адаптований варіант МіГ-31К" , - йдеться у огляді міноборони Британії.

Відзначається, що Росія прийняла "Кинджали" на озброєння з 2018 року, але раніше вони не використовувалися у Білорусі.