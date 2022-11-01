Разведка Британии: Зачем РФ перекинула в Беларусь истребители с "Кинжалами"

Разведка Британии считает, что Россия перебросила на территорию Беларуси истребители-перехватчики, способные нести ракеты "Кинжал", чтобы отправить сообщение Западу и представить Беларусь как все более вовлеченную в войну, сообщает Украинская правда.

"Изображения показали, что два самолета-перехватчика МиГ-31К почти наверняка были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи 17 октября, а рядом с ними в защитной земляной насыпи хранился большой контейнер. По всей вероятности, контейнер связан с баллистической ракетой воздушного базирования AS-24 KILLJOY (ракета "Кинжал" . - ре﻿д.﻿), крупногабаритным боеприпасом, для перевозки которого адаптирован вариант МиГ-31К" , - говорится в обзоре минобороны Британии.

Отмечается, что Россия приняла "Кинжалы" на вооружение с 2018 года, но раньше они не использовались в Беларуси.