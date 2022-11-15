ООН: Населення Землі досягло 8 мільярдів людей

Населення планети Земля вже досягло 8 мільярдів людей згідно з підрахунками ООН (UN) та Фонду народонаселення ООН (UNFPA).

"Прогнозується, що 15 листопада 2022 року чисельність населення світу досягне 8 мільярдів, а Індія випередить Китай як найбільш густонаселена країна у 2023 році, згідно з прогнозами World Population Prospects 2022, опублікованими сьогодні у Всесвітній день народонаселення" , - йдеться у повідомленні ООН.

"Всесвітній день населення цього року припадає на знаменний рік, коли ми очікуємо народження восьмимільярдного жителя Землі. Це можливість відзначити нашу різноманітність, визнати нашу загальну людяність і захопитися досягненнями ﻿в галузі охорони здоров'я, які дозволили збільшити тривалість життя і різко знизити материнську і дитячу смертність.

У той же час це нагадування про нашу спільну відповідальність за турботу про нашу планету і момент для роздумів про те, де ми все ще не виконуємо свої зобов'язання один перед одним" , - заявив генсекретар ООН Антоніу Гутерреш.

Населення планети зростає найнижчими темпами з 1950 року, впавши нижче 1% 2020 року.

Останні прогнози ООН показують, що населення світу може зрости приблизно до 8,5 мільярда в 2030 році і до 9,7 мільярда в 2050 році, а піку приблизно в 10,4 мільярда людей досягти протягом 2080-х років і залишатися на цьому рівні до 2100 року