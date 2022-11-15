ООН: Население Земли достигло 8 миллиардов человек

Население планеты Земля уже достигло 8 миллиардов человек согласно подсчетам ООН (UN) и Фонда народонаселения ООН (UNFPA).

"Прогнозируется, что 15 ноября 2022 года численность населения мира достигнет 8 миллиардов, а Индия опередит Китай как наиболее густонаселенная страна в 2023 году, согласно прогнозам World Population Prospects 2022, опубликованным сегодня во Всемирный день народонаселения" , - говорится в сообщении ООН.

"Всемирный день народонаселения в этом году приходится на знаменательный год, когда мы ожидаем рождения восьмимиллиардного жителя Земли. Это возможность отметить наше разнообразие, признать нашу общую человечность и восхититься достижениями в области здравоохранения, которые позволили увеличить продолжительность жизни и резко снизить материнскую и младенческую смертность.

В то же время это напоминание о нашей общей ответственности за заботу о нашей планете и момент для размышлений о том, где мы все еще не выполняем своих обязательств друг перед другом" , - заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

Население планеты растет самыми низкими темпами с 1950 года, упав ниже 1% в 2020 году.

Последние прогнозы ООН показывают, что население мира может вырасти примерно до 8,5 миллиарда в 2030 году и до 9,7 миллиарда в 2050 году, а пика примерно в 10,4 миллиарда человек достичь в течение 2080-х годов и оставаться на этом уровне до 2100 года