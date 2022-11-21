Погода в Україні на 21 листопада

Сьогодні, 21 листопада, у деяких областях України пройде дощ із мокрим снігом, місцями ожеледиця. Температура у Києві близько 0°. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий сніг, вдень сильний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця. На решті території дощі, вночі місцями з мокрим снігом; без опадів" , - пишуть синоптики.

В Україні, окрім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, у південних та східних областях південний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у більшості центральних областей та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, у Криму до 20°.

На Київщині вдень сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.