Погода в Украине на 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в некоторых областях Украины пройдет дождь с мокрым снегом, местами гололед. Температура в Киеве около 0°﻿. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"В северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях ночью небольшой снег, днем сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед. На остальной территории дожди, ночью местами с мокрым снегом; без осадков" , — пишут синоптики.

В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололед. Ветер северо-восточный, в южных и восточных областях южный, 7-12 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в большинстве центральных областей и в Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 4-9°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, в Крыму до 20°.

В Киевской области днем сильный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°.