ГУР: Росіяни будують оборонні смуги на підступах до Криму

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що Росія активно готується до оборони окупованого Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району, повідомляє Укрінформ.

"Ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ" , - повідомив представник ГУР.

Проте евакуації загарбників із півночі Кримського півострова воєнна розвідка України поки не фіксує, зазначив Черняк.

Говорячи про евакуацію росіян та колаборантів із Херсонської та Запорізької областей, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії.

"Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України" , – пояснив Черняк.

Також він додав, що загарбники в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема наземних систем.