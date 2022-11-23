ГУР: Россияне строят оборонные полосы на подступах к Крыму

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что Россия активно готовится к обороне оккупированного Крымского полуострова, в частности, создает позиционные районы на севере Джанкойского района, сообщает Укринформ.

"Мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ" , - заявил представитель ГУР.

Однако эвакуации захватчиков с севера Крымского полуострова военная разведка Украины пока не фиксирует, отметил Черняк.

Говоря об эвакуации россиян и коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей, представитель военной разведки отметил, что большинство из них пытаются попасть не в Крым, а на территорию России.

"Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину" , – объяснил Черняк.

Он добавил, что захватчики в Крыму пытаются держать корабли Черноморского флота, военную технику под постоянным прикрытием систем противовоздушной обороны, в том числе наземных систем.