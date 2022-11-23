ГУР: Россияне строят оборонные полосы на подступах к Крыму
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что Россия активно готовится к обороне оккупированного Крымского полуострова, в частности, создает позиционные районы на севере Джанкойского района, сообщает Укринформ.
"Мы видим, что они активно готовятся к обороне. Создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова. В частности, строят два позиционных района в северной части Джанкойского района. Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ", - заявил представитель ГУР.
Однако эвакуации захватчиков с севера Крымского полуострова военная разведка Украины пока не фиксирует, отметил Черняк.
Говоря об эвакуации россиян и коллаборантов из Херсонской и Запорожской областей, представитель военной разведки отметил, что большинство из них пытаются попасть не в Крым, а на территорию России.
"Даже они понимают, что так или иначе Крым для России будет потерян и вернется в Украину", – объяснил Черняк.
Он добавил, что захватчики в Крыму пытаются держать корабли Черноморского флота, военную технику под постоянным прикрытием систем противовоздушной обороны, в том числе наземных систем.
"Надеются, что это хоть как-то сможет спасти их от курения в запрещенных местах и несоблюдение правил безопасности", – отметил представитель ГУР.