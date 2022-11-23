Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Європарламент під час сьогоднішнього голосування підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Її підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися, повідомляє Дзеркало тижня.

"(ЄП) закликає Раду взяти до уваги ескалацію терористичних актів Російської Федерації проти населення України і тому оперативно завершити роботу над дев'ятим пакетом санкцій, а Комісію та держави-члени забезпечити швидке застосування та суворе дотримання всіх санкцій" , - ідеться у тексті.

Щодо вже схвалених санкцій ЄП закликав держави-члени "активно запобігати, розслідувати та переслідувати в судовому порядку будь-який їх обхід і залишатися єдиними у своїй відповіді на агресивну війну Росії проти України".

"(ЄП) просить Комісію та держави-члени розглянути можливі заходи проти країн, які намагаються допомогти Росії обійти запроваджені санкції та наполегливо закликає Комісію забезпечити, щоб національні санкції за порушення санкцій ЄС були ефективними, пропорційними та стримуючими" , - йдеться у резолюції.

Окремо Європарламент висловився за застосування санкцій до осіб, причетних до примусових депортацій, примусового усиновлення українських дітей, незаконних "референдумів" у Луганській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, а також до незаконних виборів у Криму та Севастополі, а також до членів Державної думи, депутатів усіх рівнів, зокрема на регіональному та муніципальному.

Резолюція містить і заклик включити Росію та Білорусь до списку третіх країн високого ризику ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму.

"(ЄП) закликає до негайного та повного ембарго на імпорт російського викопного пального та урану, а також до повної відмови від газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", щоб припинити фінансування агресивної війни Росії, закликає ЄС та його держави-члени заборонити публічне використання та демонстрацію символів, пов'язаних із російською військовою агресією та воєнними злочинами" , - деталізують у документі.

ЄП також висловився за заборону на прямий чи опосередкований імпорт, купівлю чи передання алмазів у необробленому чи обробленому вигляді, що походять із Російської Федерації.