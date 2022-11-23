Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент во время голосования поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Соответствующая резолюция была проголосована в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания ЕП, сообщает Зеркало недели.

"(ЕП) призывает Совет принять во внимание эскалацию террористических актов Российской Федерации против населения Украины и поэтому оперативно завершить работу над девятым пакетом санкций, а Комиссию и государства-члены обеспечить быстрое применение и строгое соблюдение всех санкций" , - сказано в тексте.

В отношении уже принятых санкций ЕП призвал государства-члены "активно предотвращать, расследовать и преследовать в судебном порядке любой их обход и оставаться едиными в своем ответе на агрессивную войну России против Украины".

"(ЕП) просит Комиссию и государства-члены рассмотреть возможные меры против стран, пытающихся помочь России обойти введенные санкции и настоятельно призывает Комиссию обеспечить, чтобы национальные санкции за нарушение санкций ЕС были эффективными, пропорциональными и сдерживающими" , - говорится в резолюции.

Отдельно Европарламент высказался за применение санкций к лицам, причастным к принудительным депортациям, принудительному усыновлению украинских детей, незаконным "референдумам" в Луганской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также к незаконным выборам в Крыму и Севастополе, а также к членам Государственной думы, депутатам всех уровней, в том числе на региональном и муниципальном.

В резолюции содержится и призыв включить Россию и Беларусь в список третьих стран высокого риска ЕС по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.

"(ЕП) призывает к немедленному и полному эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и урана, а также к полному отказу от газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», чтобы прекратить финансирование агрессивной войны России, призывает ЕС и его государства-члены запретить публичное использование и демонстрацию символов, связанных с российской военной агрессией и военными преступлениями" , - детализируется в документе.

ЕП также высказался за запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов в необработанном или обработанном виде, происходящих из Российской Федерации.