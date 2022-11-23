Енергоатом: Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинено

Усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області аварійно зупинено. Причиною цього є руйнація електромереж, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив речник "Енергоатому" Леонід Олійник.

"Так. Це пов'язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нікуди видавати електроенергію" , - зазначив він.

Нагадаємо, Росія влаштувала черговий ракетний терор України, про вибухи та роботу ППО повідомляють у багатьох областях.

У той же час у більшості областей повідомляють про відключення світла і можливу відсутність водопостачання. Також проблеми зі світлом зафіксовано у Молдові.

Через ракетні удари в більшості областей ввели екстрені відключення світла.